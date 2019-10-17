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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина лишилась крупной суммы денег и документов – знаменитость обокрали в европейском аэропорту. После произошедшего Анна Калашникова впала в настоящий шок.
Инцидент произошел, когда девушка возвращалась на родину после гастролей – бывшая любовница Шаляпина начала музыкальную карьеру.
"Когда я вылетала в Москву, произошла совершенно жуткая история – у меня украли кошелек с деньгами и всеми картами. Я его сама забыла в зоне досмотра. Но быстро опомнилась и вернулась за ним. Но кошелька там не оказалось – его уже успел кто-то прихватить",
– поделилась Калашникова с "Собеседником".
Больше всего певица беспокоится из-за водительских прав – теперь она не может сесть на руль. После кражи Калашникова сосредоточилась только на восстановлении документов, личную жизнь отодвинув на второй план.
"После того, что у меня произошло с Прохором, я решила не выносить свою личную жизнь на обсуждение. Конечно, в то же время я осознаю, что всем интересно знать, кто находится рядом со мной. Но пусть это будет тайной. Поверьте мне, от отсутствия мужского внимания я не страдаю",
– добавила красотка.
Напомним, Прохор Шаляпин встречался с Анной Калашниковой в 2014 году, после певец увлекся Виталиной Цымбалюк-Романовской. Недавно бывшая Джигарханяна показала свадебное платье, по слухам, девушка находится в положении.
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