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Любовница Шаляпина пострадала за границей

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Девушка лишилась 300 тыс. рублей

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина лишилась крупной суммы денег и документов – знаменитость обокрали в европейском аэропорту. После произошедшего Анна Калашникова впала в настоящий шок.

Инцидент произошел, когда девушка возвращалась на родину после гастролей – бывшая любовница Шаляпина начала музыкальную карьеру.

"Когда я вылетала в Москву, произошла совершенно жуткая история – у меня украли кошелек с деньгами и всеми картами. Я его сама забыла в зоне досмотра. Но быстро опомнилась и вернулась за ним. Но кошелька там не оказалось – его уже успел кто-то прихватить",

поделилась Калашникова с "Собеседником".

Больше всего певица беспокоится из-за водительских прав – теперь она не может сесть на руль. После кражи Калашникова сосредоточилась только на восстановлении документов, личную жизнь отодвинув на второй план.

"После того, что у меня произошло с Прохором, я решила не выносить свою личную жизнь на обсуждение. Конечно, в то же время я осознаю, что всем интересно знать, кто находится рядом со мной. Но пусть это будет тайной. Поверьте мне, от отсутствия мужского внимания я не страдаю",

– добавила красотка.

Напомним, Прохор Шаляпин встречался с Анной Калашниковой в 2014 году, после певец увлекся Виталиной Цымбалюк-Романовской. Недавно бывшая Джигарханяна показала свадебное платье, по слухам, девушка находится в положении. 

Дарья ПЕТРОВА
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