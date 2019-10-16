Звезда снова скрыла живот на публике

Возлюбленная Прохора Шаляпина сняла на видео свадебное платье. Пока Цымбалюк-Романовская не примеряет наряд сама, а показывает его только на модели – вместе с Аленой Кравец блондинка посетила модный показ.

На мероприятии Цымбалюк-Романовская появилась в объемном пиджаке, который скрывал ее фигуру. В Интернете недавно начали подозревать, что бывшая жена Джигарханяна может быть в положении.

"Виталина как и всегда, безупречна", "Виталина, какая ты красотка", "Вы неотразимы", "Симпатичная девушка", "Вы такая чудесная", "Стильно, модно, утонченно", – прокомментировали подписчики снимок бывшей жены Джигарханяна (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не раз заявляли, что задумываются о рождении совместного ребенка. Пока же любовники часто проводят время не вместе: пока пианистка развлекается с подругами, Шаляпин участвует в съемках нового шоу.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о последних днях Армена Джигарханяна.