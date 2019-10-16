Личную жизнь звезды изучили со всех сторон

Пока все следят за состоянием страдающей от страшной болезни Заворотнюк, журналисты пытаются раскопать интимные подробности из жизни знаменитости. На этот раз они решили раскрыть детали венчания актрисы с мужем Петром Чернышевым.

О тайном венчании Анастасии Заворотнюк расскажут вечером 16 октября в программе "Однажды…". Как пишет "ВМ", кадры с церемонии, состоявшейся в 2008 году, раньше нигде не показывали.

Заворотнюк и Чернышев познакомились в 2007 году на съемках передачи "Танцы на льду". Вскоре пара поженилась, общий ребенок появился в семье только осенью 2018 года. По одной из версий, именно ЭКО могло стать причиной развития у звезды онкологического заболевания.

Ранее "Утро" рассказывало о поисках могилы Анастасии Заворотнюк.