Публике скоро покажут видео с больной актрисой

Сейчас, по слухам, идут съемки программы "Прямой эфир" об Анастасии Заворотнюк, в которых принимает участие и дочь знаменитости, – сообщает Telegram-канал "НеМалахов". Более того, по информации журналистов, страницу в поддержку Заворотнюк в Инстаграм ведут редакторы программы Андрея Малахова.

На каких условиях будут проходить съемки передачи пока неизвестно. В Интернете предполагают, что семья Заворотнюк снимется в программе бесплатно в качестве благодарности за информационную поддержку.

"Спокойствием и благополучием Анастасии никто не торгует и торговать не будет! Никогда и ни за какой гонорар", – ранее заявляли родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В искренности близких Заворотнюк сомневается блогер Лена Миро. Девушка считает, что родственники специально раздувают шумиху вокруг истории, при этом не дают никакой конкретной информации.

"Я не знаю, что гаже – вдруг Настя здорова, а все эти спекуляции -– попытка привлечь к себе внимание или спрятаться от кредиторов? Или Заворотнюк действительно умирает, а родственники пиарят коллекцию одежды, или что они там продвигают? Впрочем, отвратительно в любом случае",

– написала Мило в своем Telegram-канале.

Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в медицинском центре в Подмосковье. Как чувствует себя артистка – неизвестно. Близкие отрицают все слухи о сопоре и атрофии мышц. Врачи же утверждают, что помочь звезде способны только нейрохирурги.