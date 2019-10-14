Артиста попросили быть скромнее

Николай Басков поселился в королевском номере в одном из отелей Монако. Артист решил снять свое жилище на видео, которое после опубликовал в социальных сетях. В ролике знаменитость снимает зеркальную прихожую, вид с террасы и бассейн.

"Настоящий королевский номер, в котором я остановился на несколько дней", – написал певец в Инстаграм.

Многочисленные подписчики буквально обомлели от роскоши. Одни считают, что Николай Басков достоин только такого номера, другие, наоборот, попросили звезду вести себя скромнее и не кичиться богатством.

"Мама дорогая! Какая роскошь", "Вы достойны только самого лучшего!", "Ну императору и положен королевский номер", "Скромнее надо быть Коля. Народ в стране в бедности, а ты роскошью хвалишься...", "Николай всё очень богато и шикарно", "Шедеврально", "Красотища", "Королевский номер для императора эстрады", – написали в комментариях.

Ранее Николай Басков заснял красотку, с которой провел время за границей.