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"Божественная": Киркоров завис над Лорак сзади

Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники мечтают, чтобы артисты были вместе

Филии Киркоров решил поздравить Ани Лорак с днем рождения в социальных сетях. Сегодня артистке исполняется 41 год. В Инстаграм Киркоров выложил совместное фото со знаменитостью, на котором он зависает над звездой сверху.

"С днем рождения, божественная!", – обратился артист к Ани Лорак. На что артистка ответила: "спасибо, мой дорогой".

Поклонники принялись обсуждать внешний вид роскошной Ани Лорак и мечтать о том, что когда-то звезды шоу-бизнеса будут вместе. По мнению пользователей, именно Киркоров сделал певицу знаменитой.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Красивая пара", "Филипп, спасибо Вам за эту звезду! Вы ее и открыли нам, публике!", "Очень красивая и эффектная", "Король и королева", "Лучшая красотка", "Как вы подходите друг другу", "Филипп поднял ей самооценку до небес", "Хорошая была бы пара", – прокомментировали фото в Инстаграм.

Ранее в Интернете появилось видео с Ани Лорак, трясущей ягодицами в мини. 

Дарья ПЕТРОВА
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