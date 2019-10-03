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"Мужик всегда сверху": Басков разошелся на отдыхе с незнакомкой

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Певец показал свою спутницу за границей

Николай Басков отправился на отдых в Европу. Путешествие артиста началось с поездки на машине с открытом верхом. Артист занял пассажирское место, а его водителем стала стройная девушка, лицо которой Басков так и не показал. На светофоре радостный певец и вовсе решил залезть на багажник машины.

"Путешествие началось", – написал Басков в своем Инстаграм.

Поклонники знаменитости отметили, что Николай выглядит постройневшим и красивым.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

"Когда и машина, и пассажир без крыши", "Ярко смотритесь", "Ну просто истинный красавец", "Николай вы просто супер! Машина шикарная! Приятного Вам отдыха!", "Зажигательное фото, милый Колюшка, солнышко", "Стройный такой", "Настоящий мужик всегда сверху", – написали в комментариях под фото. 

Ранее "Утро" опубликовал снимок Гузеевой, которая нагнулась перед молодым коллегой. 

Дарья ПЕТРОВА
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