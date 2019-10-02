Телеведущая появилась на публике в полупрозрачном наряде

Юлия Барановская провела время в компании знаменитостей на дне рождения своего друга – продюсера Артема Сорокина. На празднике звезда появилась в свитере с перьями, который не смог скрыть формы телезвезды – нижнее белье Барановской просвечивало сквозь одежду.

На снимках видно, что телеведущая без стеснения обнимается на публике с разными мужчинами: то прижмется к Александру Гордону, то позирует с мужчиной, лицо которого не видно. Поклонники уверены, рядом с Юлией на празднике был певец Кирилл Туриченко, с которым она страстно целовалась.

"Омерзительный скрипучий голос. Когда слышу, быстро переключаю канал", "Сама женственность и обаяние", "Шикарная", "Невероятная женщина", "Я вами восхищаюсь", "Все поняли, кто с вами на последнем фото", "Юлия, желаем вам счастья с Кириллом", прокомментировали фото подписчики в Инстаграм Барановской.

Позже Юлия Барановская засветила в своем Инстаграм подарок от Яны Рудковской. Продюсер Димы Билана прислала ведущей программы "Мужское и женское" корзину с яблоками, которые вырастила у себя на участке.

Ранее "Утро" рассказывало о молодой красотке, которую подарили Максиму Виторгану.