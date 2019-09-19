Телеведущая больше не скрывает отношений с поп-певцом

Юлию Барановскую застали с Кириллом Туриченко в довольно пикантный момент. Не обращая внимания на окружающих, они много целовались.

Это происходило на дне рождения известного продюсера Артема Сорокина, праздновали который в столичном караоке-клубе "Синематограф", пишет Super. Телеведущая и артист сидели за одним столиком, весь вечер, буквально не отрываясь друг от друга, смеялись и время от времени, не прячась ни от кого, прижимались к губам друг друга.

Пользователи соцсети уже обсуждают новость о паре: "Ну и хорошо, хоть у кого-то личная жизнь налаживается....", "А почему нет то? Она давно развелась", "Люди счастливы, и ладно". Возможно, после звона свадебных колокольчиков у Ксении Собчак с Константином Богомоловым и Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой, скоро пройдет еще одно бракосочетание, гадают в СМИ.

Слухи о романе бывшей Аршавина и одного из "Иванушек" появились давно. Юлия праздновала с Кириллом его день рождения, они вместе бывали на светских тусовках. Однако о чувствах к артисту Барановская не говорила ни разу. Туриченко не женат и в последнее время ничего о его отношениях с дамами не говорилось.

Ранее известная телеведущая интриговала публику, то показавшись в наряде, напоминающем свадебный, то заявив о некоем предлоржении и своем счастье под видео, на котором отплясывала в белом платье.

