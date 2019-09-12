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Скоро свадьба с Аршавиным: Барановская надела платье невесты

Скоро свадьба с Аршавиным: Барановская надела платье невесты
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей пожелали счастья

Юлия Барановская возбудила любопытство поклонников. Она снялась в белом платье и выложила фото в Instagram. Многие решили, что звезда собралась замуж и даже стали поздравлять ее с торжеством, а некоторые назвали женихом бывшего – Андрея Аршавина.

"Скоро будет...", – интригующе сообщила телеведущая под снимком и поместила рядом сердечко. В кадре она позирует полулежа в кресле, наряд плотно облегает грудь и подчеркивает талию, широкая юбка скрывает ноги.

Одни подписчики начали расспрашивать Юлию, не выходит ли она замуж, строили догадки, выражали уверенность и желали добра:

"Мне кажется, что скоро состоится свадьба Юлии Барановской и Андрея Аршавина", "Невероятная красота!!!! Уже слышу звон бокалов", "Интрига хорошая", "Свадьба?", "А что совсем скоро... ответьте, пожалуйста, на вопрос, имеет ли смысл замуж выходить у вас и так двое детей?" , "Ура!!!!! Свадьба", "Юлечка, дай бог, чтобы стала самой любимой, единственной и счастливой женой и мамой!!!".

Другие недовольно высказались в адрес экс-супруга и отца детей Барановской, заявив, что ей нужен другой. "Аршавин – предатель! Две семьи предал! А Юля красотка... Бог дает нам испытания, и Юля его прошла, и заслужила настоявшего Мужчину а не этого чмошника!", "Аршавин, наверное, волосы дерет, что потерял такую женщину, счастья тебе, красотка", "Зачем ей Аршавин?.. У нее будет нормальный мужчина, который сделает ее самой счастливой", "И жениха бы еще... конечно же, достойного!", – написали такие.

Женихом может быть известный стилист Игорь Гуляев, подбирающий наряды самых знаменитым артистам и подбирающий образы для телеведущих. Юлия не раз говорила, что у нее есть мужчина, с которым она находится в серьезных отношениях. Барановская участвует в "Модном приговоре", и подходящий, по ее словам, партнер – Гуляев. Наверное, с ним звезда и соединит судьбу, предполагает VistaNews.

Фанаты хвалили звезду: "Юля, ты лучшая. Не перестаю восхищаться тобой", "Вы очень красивая женщина", "Шикарно", "Красавица! Платье очень стильное!", "Супер", "Классная".

Нашлись и те, кто сомневался, что телеведущая готовится стать женой. "Вряд ли перед свадьбой невеста вот так будет светить платье... Скорее всего, какой-то новый ТВ-проект на эту тему", "Фотосессия", "Юля любит пошутить", – отметили они.  

Барановская и раньше показывалась в белом платье. Она зажигательно станцевала, и поклонники решили, будто ее радость связана с тем, что она получила предложение руки и сердца. Что касается отношений с футболистом Андреем Аршавиным, то Юлия сказала, что не ждет его и не думает о возможности снова быть с ним. До этого она вспомнила интересный момент из жизни с бывшим.

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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