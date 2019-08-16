Полуголая Барановская встала у обрыва

Телеведущая сделала провокационное селфи

Юлия Барановская покидает Грецию, где отдыхала с детьми. Перед отъездом она сняла видео, на котором показалась у обрыва в полуголом виде.

"Усе, улетаю", – шутливо заявила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, поправив волосы. В ролике ее наряд больше напоминает ажурную сетку. Из-под него виден черный лифчик без бретелей.

Настроение у телеведущей, похоже, веселое – она улыбается. Загорелая Юлия выглядит отдохнувшей и посвежевшей.

Барановская и ранее появлялась в прозрачном наряде. Недавно она устроила фотосессию с детьми на виноградниках. Тогда на ней было белое платье, из-под которого просвечивало все нижнее белье.

До этого телеведущая засветилась в высоких сапогах и коротком платье. Подписчики соцсети, увидев звезду такой на фото, упрекнули ее в отсутствии вкуса и вульгарности.