Полуголая Барановская встала у обрыва

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Юлия Барановская покидает Грецию, где отдыхала с детьми. Перед отъездом она сняла видео, на котором показалась у обрыва в полуголом виде.
"Усе, улетаю", – шутливо заявила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, поправив волосы. В ролике ее наряд больше напоминает ажурную сетку. Из-под него виден черный лифчик без бретелей.
Настроение у телеведущей, похоже, веселое – она улыбается. Загорелая Юлия выглядит отдохнувшей и посвежевшей.
Барановская и ранее появлялась в прозрачном наряде. Недавно она устроила фотосессию с детьми на виноградниках. Тогда на ней было белое платье, из-под которого просвечивало все нижнее белье.
До этого телеведущая засветилась в высоких сапогах и коротком платье. Подписчики соцсети, увидев звезду такой на фото, упрекнули ее в отсутствии вкуса и вульгарности.
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