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Полуголая Барановская встала у обрыва

Полуголая Барановская встала у обрыва
Юлия Барановская. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Телеведущая сделала провокационное селфи

Юлия Барановская покидает Грецию, где отдыхала с детьми. Перед отъездом она сняла видео, на котором показалась у обрыва в полуголом виде.

"Усе, улетаю", – шутливо заявила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, поправив волосы. В ролике ее наряд больше напоминает ажурную сетку. Из-под него виден черный лифчик без бретелей.

Настроение у телеведущей, похоже, веселое – она улыбается. Загорелая Юлия выглядит отдохнувшей и посвежевшей.  

Барановская и ранее появлялась в прозрачном наряде. Недавно она устроила фотосессию с детьми на виноградниках. Тогда на ней было белое платье, из-под которого просвечивало все нижнее белье.

До этого телеведущая засветилась в высоких сапогах и коротком платье. Подписчики соцсети, увидев звезду такой на фото, упрекнули ее в отсутствии вкуса и вульгарности.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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