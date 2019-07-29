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"Как сваи заколачивает": Барановскую высмеяли за походку

Юлия Барановская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущая отличилась на фестивале "Жара"

Юлия Барановская прошлась по красной дорожке в Баку. Подписчики, увидев, как это было, раскритиковали звезду экрана.

В ролике телеведущая показана в длинном серебристом платье с декольте и разрезом спереди. Вначале она позирует фотографам, эффектно выставив одну ногу вперед, затем уходит в сторону.

"Сегодня четвертый день любимого фестиваля "Жара" в Баку". Сегодня – серебро", – сообщила Барановская под видео, опубликованным в соцсети. И спросила: "Как вам?"

Подписчики стали обсуждать внешность и движения Юлии. Не всем понравилась ее походка и образ в целом.

"Красиво позировала, а пошла, как сваи заколачивает", "Под это платье блестящие туфли не идут...",

– высказались недовольные.

Нашлись и защитницы. Одна такая заявила: "Она же девчонка... волновалась!".

А преданные фанаты "не перестают восхищаться" любимицей. "Отлично. Браво!", "Изящно", "Красотка", "Такое элегантное платье и такая шикарная женщина", "Изумительная", "Барановская – класс!!!", "Хороша Юля!", "И золото и серебро, и блондинка... все тебе душенька к лицу", "Роскошная", "Ваш позитив заряжает!!", - осыпали они Юлию комлиментами.

Ранее Барановскую унизили за выход в смелом наряде на фестивале "Жара". До этого сравнили ее с обезьяной и осудили за риск.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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