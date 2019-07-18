"Не нужно стесняться": Барановская рассказывает детям о сексе

Телеведущая поделилась секретами воспитания

Юлия Барановская призналась, что обсуждает со своими детьми самые непростые вопросы.

"Старшие сын и дочь уже в таком возрасте, когда интересуются отношениями между мужчиной и женщиной, задают неудобные вопросы. Мы говорили с ними о разнице между полами – считаю, не нужно стесняться таких бесед. Раньше нас всегда пугали этим словом "секс", непонятно, зачем", –

рассказала Барановская в интервью порталу Mail.ru.

Телезвезда считает, что она достаточно строгая мать – в семье у каждого ребенка есть свои обязанности. При этом Юлия подчеркивает, что с детьми можно и нужно договариваться, а в случае, если возник какой-то конфликт, нужно поговорить с ним как со взрослым, дать возможность проанализировать ситуацию.

"Если я понимаю, что я сорвалась и накричала, я обязательно извинюсь и скажу, что была не права", -

добавила Барановская.

По мнению ведущей, мать всегда должна оценивать ситуацию трезво, чтобы в случае необходимости суметь помочь своему ребенку. Однако Юлия не считает себя "железной леди":

"Я не мама-кремень, меня легко растрогать. Например, я плакала у Арсения на выпускном в детском саду и у Яны на выпускном в начальной школе".

Мать троих детей не скрывает, что хотела бы еще раз выйти замуж, однако афишировать свою личную жизнь звезда не собирается. У Юлии есть определенные требования к своему будущему избраннику:

"Он должен быть ответственным... Сказал – сделал, пообещал – выполнил. Мне важно чувствовать себя как за каменной стеной".

Юлия Барановская 9 лет была в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила ему троих детей. Сейчас Артему 13 лет, Яне 11, а Арсению – 6 лет.