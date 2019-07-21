Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Барановская в мини показала джунгли

Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая весело проводит время в Камбодже

Юлия Барановская опубликовала на своей страничке в социальной сети видео, где показала флору диких джунглей Камбоджи. 

На кадрах бессменная телеведущая программы "Мужское-женское" в белой мини-юбке и легкой кофточке вертится вокруг огромного дерева, ветви которого, походи на лапы гигантского паука. 

"Просто дерево 😜😜😜 Просто джунгли )))) Любимая Камбоджа ❤️❤️❤️  (Орфография и пунктуация сохранены – прим. ред)", – написала Юлия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Поклонникам телеведущей видео понравилось. "Ты такая классная👍Обожаю тебя, как ведущую и просто замечательную маму 😍; Юленька, Вы прелесть, смотрите не потеряйтесь там, а главное что бы такую красотулька, позитивную не украли", – писали они. 

Некоторые фанаты обеспокоились о здоровье Юлии и порекомендовали ей одеться.

"Голые ноги, может змейка цапнуть!?Мне кажется одежда не совсем подходящая для прогулок в джунглях; Там же много насекомых и других тварей", – отмечали поклонники. 

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей