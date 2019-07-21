Телеведущая весело проводит время в Камбодже

Юлия Барановская опубликовала на своей страничке в социальной сети видео, где показала флору диких джунглей Камбоджи.

На кадрах бессменная телеведущая программы "Мужское-женское" в белой мини-юбке и легкой кофточке вертится вокруг огромного дерева, ветви которого, походи на лапы гигантского паука.

"Просто дерево 😜😜😜 Просто джунгли )))) Любимая Камбоджа ❤️❤️❤️ (Орфография и пунктуация сохранены – прим. ред)", – написала Юлия.

Поклонникам телеведущей видео понравилось. "Ты такая классная👍Обожаю тебя, как ведущую и просто замечательную маму 😍; Юленька, Вы прелесть, смотрите не потеряйтесь там, а главное что бы такую красотулька, позитивную не украли", – писали они.

Некоторые фанаты обеспокоились о здоровье Юлии и порекомендовали ей одеться.

"Голые ноги, может змейка цапнуть!?Мне кажется одежда не совсем подходящая для прогулок в джунглях; Там же много насекомых и других тварей", – отмечали поклонники.