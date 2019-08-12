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Барановская надела прозрачное платье

Барановская надела прозрачное платье
Юлия Барановская. Фото:instagram.com/baranovskaya_tv
Телеведущая расслабляется в солнечной Греции

Юлия Барановская улетела на отдых и делится с поклонниками снимками. На новых она показана в белом платье, из-под которого видно нижнее белье.

Звезда проводит время с детьми. Они побывали на виноградниках и устроили там небольшую фотосессию. В одном кадре Юлия позирует со старшим сыном, в другом – с двумя наследниками сразу, а в третьем – одна.

Подписчикам снимки понравились.

"Как всегда, красивая", "Вы замечательная женщина и мама... восхищаюсь", "Какой красивый парень вырос! Юля молодец!!!",  "Какая Вы прелесть, и дети золото", "Сколько любви и тепла, невероятно атмосферное фото!", "Юленька, выглядишь шикарно. Детишки классные", "Очень идет Вам этот наряд. И фотографии летние, уютные", "Снова все вместе! Сколько всего увиденного, открытого! Вы – настоящая дружная семья!"  

– хвалили многие Барановскую и ее сыновей.

Некоторые заметили, что один из мальчиков напоминает известного отца: "Как же ваш старший сын похож на папу!", "Думал,Аршавин стоит!!!", "Сынуля – копия папы", "Одно лицо". И заявили, что "Андрея не хватает на фотках!".

А кто-то, увидев Юлю в белом даже предположил, будто она "опять, наверное, замуж выходит".

Недавно Барановская вспомнила интересный момент из жизни с бывшим мужем Андреем Аршавиным. Она рассказала, что как-то он запретил ей выходить в броском наряде. Ранее, отвечая на вопросы поклонников о личной жизни, телеведущая призналась, что не ждет экс-супруга и не думает, что "может быть с ним". 

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Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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