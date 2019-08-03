"Обречена": Барановской понадобились капельницы

Артистка рассказала о подробностях своего пребывания в больнице

Юлия Барановская рассказала, что совсем недавно ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Девушке были назначены капельницы, при этом, как сказала знаменитость, никакой серьезной болезни у нее нет.

Барановская призналась, что надеялась на то, что медики начнут ее жалеть, но теперь мнение свое изменила. Она думает, что современным женщинам не стоит ждать жалости к себе, ведь это неправильно.

В эфире передачи на "Русском радио", которую она ведет, она также высказалась о своей личной жизни. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина ненавидит фразу "в активном поиске".

"Я не ищу мужчину. Ищут грибы в лесу. Если женщина начнет искать мужика, то она обречена. На этом все и закончится. Надо чтобы это случилось само собой",

– цитирует слова телеведущей teleprogramma.pro.

Поклонники часто желают Барановской встретить мужчину, в которого она влюбиться, но сама звезда к таким пожеланиям относится скептически: "я очень удивлюсь, если в тех отношениях, которые мне желают, я буду счастлива", – заявила звезда.

Ранее Юлия Барановская рассказывала о таинственном мужчине, который ей помогает.