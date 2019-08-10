Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Теперь одевайся": Барановская вспомнила о запретах Аршавина

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась сокровенной историей

Юлия Барановская во время вечернего шоу "Все к лучшему" на "Русском радио" вспомнила интересный момент из жизни с бывшим супругом Андреем Аршавиным.

По ее словам, она собиралась на концерт Валерия Леонтьева. Телеведущая хотела выглядеть модно и поэтому надела ботфорты, футболку и белые мини-шорты. Андрей сначала восхитился образом своей супруги, однако потом передумал.

"А теперь одевайся". Я стою такая и не понимаю. Ведь именно так я и хотела пойти на концерт. Смешная, конечно, была история",

- цитирует Барановскую "Комсомольская правда".

Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет, родила ему троих детей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

По пути Рейгана: США ждет полный провал в борьбе против "Северного потока – 2"

История ничему не научила политиков Америки

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей