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Юлия Барановская во время вечернего шоу "Все к лучшему" на "Русском радио" вспомнила интересный момент из жизни с бывшим супругом Андреем Аршавиным.
По ее словам, она собиралась на концерт Валерия Леонтьева. Телеведущая хотела выглядеть модно и поэтому надела ботфорты, футболку и белые мини-шорты. Андрей сначала восхитился образом своей супруги, однако потом передумал.
"А теперь одевайся". Я стою такая и не понимаю. Ведь именно так я и хотела пойти на концерт. Смешная, конечно, была история",
- цитирует Барановскую "Комсомольская правда".
Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет, родила ему троих детей.
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