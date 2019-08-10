Телеведущая поделилась сокровенной историей

Юлия Барановская во время вечернего шоу "Все к лучшему" на "Русском радио" вспомнила интересный момент из жизни с бывшим супругом Андреем Аршавиным.

По ее словам, она собиралась на концерт Валерия Леонтьева. Телеведущая хотела выглядеть модно и поэтому надела ботфорты, футболку и белые мини-шорты. Андрей сначала восхитился образом своей супруги, однако потом передумал.

"А теперь одевайся". Я стою такая и не понимаю. Ведь именно так я и хотела пойти на концерт. Смешная, конечно, была история",

- цитирует Барановскую "Комсомольская правда".

Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет, родила ему троих детей.