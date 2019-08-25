"Предложение руки и сердца": Барановская в белом платье поделилась счастьем

Телеведущая запрыгала прямо на улице

Красотку бросились поздравлять поклонники.

Юлия Барановская поделилась с подписчиками частичкой своего счастья через видео в Instagram. Теледива выложила видео, где она в белом платье и кедах зажигает под песню Григория Лепса.

"Я очень-очень хочу, чтобы каждый из вас был СЧАСТЛИВ Сегодня был невероятный день и отличный праздник – 350-летие российского флага", – написала она.

Подписчики поразились, сколько энергии и позитива у мамы троих детей, которая задорно скачет, словно подросток, и засыпали комплиментами. Некоторые даже решили, что эмоции переполняют Юлию из-за того, что ей сделали предложение (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Юлечка! Не иначе, как получили предложение руки и сердца?!?!!?!?! Дай Бог Вам счастья!!!" "Я сначала подумала, что – это Ваша дочь танцует... Юля – это ССССУУУПЕР!!! УМНИЧКА!!" "Юленька, ты большая молодец, позетивчик, ты мой кумир!"

– написали комментаторы.

Ранее пользователей насторожили пятна на лице Барановской.