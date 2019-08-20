Телеведущая поделилась забавным видео

В ролике Юлия Барановская пытается во весь рост удержаться на надувном фламинго, схватившись за его шею, в то время как ее друзья тянут птицу за собой. Но ничего не получается – звезда, вскрикивая, раз за разом неуклюже падает в неловкой позе.

"Я просто хотела сделать это стоя, но что-то пошло не так", – призналась она под видео.



Фанаты утешили любимицу и поделились впечатлениями:

"Это просто фламинго бракованный!", "Шея у фламинго слабовата... видео очень веселое!", "Улыбнулись! Вы классная!", "Очень прикольно, улыбнулись от души, спасибо за позитив", "Какая милота... это гораздо круче, чем позирование в бассейне с накрашенными губами", "Юля, молодечик, не стесняетесь быть смешной. Живая, настоящая", "Леди Грация"", "Ты супер", "Подняла настроение! Вы веселая и классная!", "Получилось намного лучше чем планировали!!!", "Вы прелесть", "Борьба с фламинго была грациозна".

Одна поклонница подумала, что Юлия "рыбкой занырнет – там такой опасный момент был", и поблагодарила "за отличное настроение". Другая назвала звезду "юлой будущего" и сказала, что ей "жениха не хватает (Максима Галкина)".

Многие признались, что вдео так смешно, что они не просто улыбались, а "ржали" несколько минут подряд. "Ну умора, – написала irisha9815 и отметила: – Вот такое живое и смешное почаще бы".

Ранее полуголая Барановская показалась у обрыва и снялась в прозрачном платье на виноградниках.