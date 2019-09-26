Звезду поцеловал неженатый стилист

Юлия Барановская и ее коллега по передаче "Модный приговор" хорошо поладили на съемках. Александр Васильев, которому в этом году исполнится 61 год, не стесняется проявлять свои чувства к девушке: на одном из видео он прижался к Барановской, пощупал ее и поцеловал.

Поклонники к таким вольностям Васильева отнеслись отрицательно, они считают, что бывшая возлюбленная Андрея Аршавина не должна позволять "лапать" себя.

"Александр тот еще шалун", "Он старый для тебя, тешится тобой!", "Юля, не позволяй старику себя лапать", "Александр проказник", "Такие движения эротичные", "Подходят, пара", "Что еще за массаж", "Какой ужас", "Голубок разбушевался!", "Выходите за него замуж, он вас при всех расцеловал",

– высказались в Инстаграме Барановской.

О личной жизни ведущих "Модного приговора" известно немного. Александр Васильев когда-то был в фиктивном браке 5 лет, с тех пор свободен. Юлия Барановская замужем не была: долгое время она жила с Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, но до свадьбы дело так и не дошло.

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