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Звезда "Дома-2" потрясла "желейными" ягодицами в бикини

Звезда
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Блондинку унизили за несовершенное тело

Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова поделилась с поклонниками видео с отдыха. На ролике блондинка в купальнике хвастается своими формами. Как утверждает телезвезда, уже некоторое время она регулярно тренируется и замечает первые результаты.

Подписчики Овсянниковой в Инстаграм, наоборот, не оценили тело блондинки. Они начали сравнивать ее с "холодцом" и отметили, что при каждом движении ее ягодицы трясутся. Также на видео комментаторам удалось рассмотреть целлюлит.

"Мясистая такая", "Желейная попа, где труды", "Некрасивая фигура", "Видно только целлюлит", Все трясется", "Как желе, все трясется", "Попа дряхлая", "Какой результат, все тело трясётся как холодец", "Плоская как доска", "Целлюлит везде", – прошлись по экс-участнице "Дома-2" в Интернете.

Маргарита Овсянникова появилась на телестройке в 2017 году. Девушка практически постоянно была участницей конфликтов и драк. После информации о "темном прошлом", связанном с эскорт-услугами, Овсянникова проходила проверку на детекторе лжи и покинула проект. 

Дарья ПЕТРОВА
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