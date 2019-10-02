Звезда "Дома-2" поседела после свадьбы

Девушка в панике из-за появления белых волос в столь раннем возрасте

Участница проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" Майя Донцова нашла у себя на голове седые волосы, и это привело ее в ужас. Она пошутила, что седеть начала от счастья после церемонии бракосочетания.

На своей странице в Instagram Донцова поделилась, что безумно любит свой натуральный цвет волос и не хочет его менять, но теперь из-за седины девушке приходится ходить к парикмахерам, несмотря на то что ей всего 27 лет.

"Целых 5 волосков появилось на моей голове. Выдирать, обстригать, красить? Что делать!???", – поинтересовалась Донцова у своих подписчиков.

В комментариях девушка призналась, что один раз все же не сдержалась и выдернула несколько волос, хотя подписчики советовали так не делать, сообщает издание "Дни24".