Красотка выложила домашнее видео на всеобщее обозрение

Алена Водонаева показала подписчикам, как принимает ванну. Вместе с бывшей участницей "Дома-2" в кадр попал кот, которого она начала чесать своими длинными ногтями.

Своего огромного кота породы мейнкун Водонаева назвала Эскобаром. Девушка часто показывает его своим подписчикам в социальных сетях.

"Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной",

– рассказывала Водонаева изданию "Домашний очаг".

Ранее Алена Водонаева сексуально изогнулась на улице в обтягивающем платье.