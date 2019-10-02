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Обнаженная Водонаева сняла видео в ванне

Водонаева почесала киску в ванне
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Грудь каменная": звезда "Дома-2" выгнулась в купальнике перед мужем
Красотка выложила домашнее видео на всеобщее обозрение

Алена Водонаева показала подписчикам, как принимает ванну. Вместе с бывшей участницей "Дома-2" в кадр попал кот, которого она начала чесать своими длинными ногтями.

Своего огромного кота породы мейнкун Водонаева назвала Эскобаром. Девушка часто показывает его своим подписчикам в социальных сетях.

 

"Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной",

рассказывала Водонаева изданию "Домашний очаг". 

Ранее Алена Водонаева сексуально изогнулась на улице в обтягивающем платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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