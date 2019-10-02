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Алена Водонаева показала подписчикам, как принимает ванну. Вместе с бывшей участницей "Дома-2" в кадр попал кот, которого она начала чесать своими длинными ногтями.
Своего огромного кота породы мейнкун Водонаева назвала Эскобаром. Девушка часто показывает его своим подписчикам в социальных сетях.
"Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной",
– рассказывала Водонаева изданию "Домашний очаг".
Ранее Алена Водонаева сексуально изогнулась на улице в обтягивающем платье.
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