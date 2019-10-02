Тевелеведущий извинился за неосторожное высказывание

Андрей Малахов начал очередной выпуск программы "Прямой эфир" с извинений перед киргизским народом. Шоумен признал, что был очень эмоционален, когда говорил об аварии, участником которой был житель этой страны. Чтобы загладить вину, Малахов произнес несколько слов на киргизском языке.

"От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности", – цитирует слова ведущего телеканал 360.



Напомним, МИД Киргизии остался недоволен громким высказыванием Малахова. В своей передаче ведущий комментировал ДТП с участием таксиста из Киргизии и сына миллиардера. Тогда Малахов предположил, что авария могла быть не случайной, а убийство молодого человека просто заказали.

Тогда власти Киргизии посчитали, что Малахов высказался некорректно, а российского посла даже вызвали в МИД страны. Извинения от Малахова киргизская сторона уже приняла. Они считают слова ведущего "очень корректными и правильными", – пишет URA.RU.