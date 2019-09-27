Громкие высказывания телеведущего не остались незамеченными

Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за громкого заявления Андрея Малахова в передаче "Прямой эфир". В одном из выпусков шоумен прокомментировал ДТП с участием таксиста из Киргизии и сына миллиардера. Тогда Малахов предположил, что авария могла быть не случайной, а убийство молодого человека просто заказали.

Власти страны посчитали, что ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова", - говорится в официальном аккаунте МИД Киргизии в Facebook.

Власти Киргизии считают, что подобные заявления, звучащие в эфире российских телеканалов, могут плохо отразиться на отношениях двух стран.

Посольство России в Киргизии Малахова также не поддержало. В социальных сетях был выставлен пост, начинающийся со слов "Малахов – не наш герой".

Ранее бывший участник "Дома-2" пожаловался на преследования Андрея Малахова.