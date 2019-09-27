Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Не наш герой": от Малахова потребовали извинений после скандала

Андрей Малахов. Фото:instagram.com/malakhov007
Громкие высказывания телеведущего не остались незамеченными

Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за громкого заявления Андрея Малахова в передаче "Прямой эфир". В одном из выпусков шоумен прокомментировал ДТП с участием таксиста из Киргизии и сына миллиардера. Тогда Малахов предположил, что авария могла быть не случайной, а убийство молодого человека просто заказали.

Власти страны посчитали, что ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова", - говорится в официальном аккаунте МИД Киргизии в Facebook.

Власти Киргизии считают, что подобные заявления, звучащие в эфире российских телеканалов, могут плохо отразиться на отношениях двух стран.

Посольство России в Киргизии Малахова также не поддержало. В социальных сетях был выставлен пост, начинающийся со слов "Малахов – не наш герой".

Ранее бывший участник "Дома-2" пожаловался на преследования Андрея Малахова. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей