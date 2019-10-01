Телеведущий не смог сдержать эмоций при виде артистки

Маша Распутина опубликовала в социальных сетях архивную запись со своего концерта. Все внимание от пышногрудой блондинки отвлек Андрей Малахов, который в это время был в зрительном зале. Молодой телеведущий с открытым ртом наблюдал за поющей звездой, хлопал и подпевал ей, буквально не сводя взгляда с Распутиной.

Смотреть Малахову действительно было на что. Маша Распутина пела перед зрителями в коротком платье с глубоким декольте, из которого практически выпрыгивал пышный бюст.

Пение звезды произвело больше впечатление не только на Андрея Малахова, но и на поклонников. В комментариях под роликом они восхищаются сильным голосом Распутиной и ее энергией.

"Вау, без фанеры, стоит внимания", "Голос достоин восхищения!", "Заслушаешься, прекрасное исполнение", "Какая сногсшибательная энергия – есть за что уважать", "Мощно! До мурашек!", "Господи, ну какой голос", – прокомментировали поклонники Распутиной в Инстаграм.

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