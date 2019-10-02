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"Грудь каменная": звезда "Дома-2" выгнулась в купальнике перед мужем

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Знаменитость снялась в необычной позе без одежды

Экс-участница скандального проекта похвасталась перед поклонниками не только пышными формами, но и отличной физической подготовкой: 33-летняя блондинка без труда встала на руки прямо на пляже, опираясь ногами на супруга.

Формы выгнувшейся звезды оказались у всех на виду: подписчики Пынзарь смогли оценить ее ягодицы и выглядывающую из купальника грудь. Фигура звезды "Дома-2" произвела впечатление не на всех: комментаторы отметили, что бюст блондинки выглядит каменным, а вот в ягодицах, наоборот, не хватает объема.

"А что же с попой? Где она? Срочно закачать туда цемента", "Грудь прилипла, как каменная", "Какая ты классная", "Шикарные", "Даша красотка", "Голенькой было бы классно", – написали Дарье Пынзарь в комментариях.

Ранее Наталья Подольская показала обнаженное тело в чулках. 

 

Дарья ПЕТРОВА
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