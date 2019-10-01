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"Это провокация": Лопырева сексуально изогнулась у стены

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель возбудила мужчин роскошной фигурой

Виктория Лопырева порадовала поклонников снимком, где она заснята в соблазнительной позе. На фото звезда в платье с глубоким декольте прижалась к стене и задрала одну ногу вверх.

Мужскую часть подписчиков Лопыревой снимок с сексуальной блондинкой, по их признанию, возбудил. Они начали заваливать модель комплиментами и признались, что мечтают провести с ней ночь.

"Надо бы стянуть с вас белье", "Это провокация", "Прекрасная королева", "Возбуждаете даже в одежде", "Фантазия разбушевалась", "Роскошная фигура у роскошной женщины", "Очень возбуждающий кадр", "Вика, вы с нами флиртуете?", – прокомментировали снимок с Лопыревой в Инстаграм.

Дарья ПЕТРОВА
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