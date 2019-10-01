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Брежнева останется ни с чем после развода с Меладзе

Брежнева останется у разбитого корыта после развода с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Мужа певицы подозревают в измене

По слухам, Константин Меладзе неравнодушен к молодой солистке группы "ВИА Гра" Эрике Герцен. Грозит ли Брежневой и Меладзе теперь развод – неизвестно. Но по информации журналистов, расставание с продюсером не самый выгодный шаг для знаменитости.

"Все это потому, что Вера без продюсера и автора песен Меладзе – не представляет ровным счетом ничего и разойтись с Константином грозит певице закатом карьеры", – пишет VistaNews.

Официально супруги не подтверждают информацию о разладе в семье, а директор предполагаемой любовницы Константина Меладзе отрицает их связь.

"Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет",

– цитирует директора артистки "Пятый канал".

Ранее бывший учатсник "Дома-2" прокомментировал информацию об измене Константина Меладзе. Он считает, что продюсер мог увлечься новой девушкой из-за возраста Веры Брежневой

Дарья ПЕТРОВА
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