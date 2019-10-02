Режиссер появился на публике без молодой супруги

В середине сентября Федор Бондарчук и Паулина Андревва поженились, а сейчас уже проводят время по отдельности. Режиссер в одиночестве появился на премии ТЭФИ-2019 и, проигнорировав журналистов, сразу же забежал в зал, где проходило мероприятие.

Возможно, влюбленным пришлось расстаться из работы Андреевой. Как пишет Teleprograma, актриса прервала съемки ради медового месяца, а после отпуска, вероятно, снова отправилась на площадку.

Так что молодая супруга пока не сможет поздравить Федора Бондарчука с победой. Режиссер получил статуэтку ТЭФИ в номинации "Интервьюер"

"Я не скажу, что я не ждал. Ждал! 15 лет ждал!", – цитирует его слова Telegram-канал "Москва сторожевая".

Ранее "Утро" рассказывало о том, как Константин Богомолов опозорил Ксению Собчак на свадьбе Федора Бондарчука.