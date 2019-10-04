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Пропила красоту: растолстевшую Гузееву обозвали хабалкой

Пропила красоту: облезлую Гузееву обозвали хабалкой
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Изменившуюся внешность телеведущей жестко раскритиковали

Лариса Гузеева лишилась былой красоты. Теперь некогда привлекательная актриса превратилась в "толстую, накрашенную бабу", – считает блогер Лена Миро. По словам девушки, от прежней внешности телезвезды не осталось ничего, а с возрастом у телеведущей не прибавилось положительных качеств.

Блогер также не упустила возможности сравнить Ларису Гузееву с ее коллегой по программе "Давай поженимся" Розой Сябитовой. Девушка считает, что сваха никогда не была привлекательной, но сейчас выглядит лучше, чем красивая когда-то Гузеева.

Лариса Гузеева. Фото Николая Малышева (Фотохроника ТАСС)

"На смену красоте, которую она пропила, ничего не пришло: ни ума, ни доброты, ни порядочности, ни человечности, ни хотя бы скромности в Гузеевой не прибавилось. Стала облезлой, бесстыжей, отвратительно одетой тёткой с гонором",

высказалась Миро в своем блоге.

Комментаторы с мнением блогера согласились. По их мнению, Гузеева действительно выглядит хуже, чем могла бы.

"И актриса никакая. Точнее, "актриса одной роли". А теперь да, вообще какая-то провинциальная хабалка, толстая и страшная", "Гузеева бесит ужасно. Вообще не могу ни видеть, ни слышать эту бабу", "Да, Гузеева действительно прошляпила свою красоту", – написали в Интернете.

Ранее Лариса Гузеева нагнулась перед молодым коллегой и задрала платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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