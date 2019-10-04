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Дочь больной Заворотнюк показала фото после мерзкой истории

Дочь больной Заворотнюк показала фото после мерзкой истории
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Девушка выложила снимки на всеобщее обозрение

Дочка Анастасии Завортнюк Анна впервые за долгое время опубликовала в Инстаграм новое фото. Похоже, девушка оставила болеющую маму в больнице и вернулась к своей работе.

В Интернете предположили, что состояние актрисы улучшилось, раз родственница вновь вернулась к обычной жизни. Напомним, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" выпустила свою линию одежды и открыла магазин.

"Я люблю свою работу, но не по понедельникам",

– подписала Анна в социальной сети.

Ранее журналисты сообщали, что совсем скоро в открытом доступе появятся фото страдающей Анастасии Заворотнюк из больницы. Тогда в мерзкой истории была замешана медсестра, которая работала в клинике, где находится знаменитость.

Женщина хотела получить за свои материалы денежное вознаграждение. Фото в итоге так и не были опубликованы: или не нашлось покупателя, или снимков никогда не существовало.

На днях сибирский целитель заявил, что знает способ вылечить Анастасию Заворотнюк за один месяц. 

Дарья ПЕТРОВА
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