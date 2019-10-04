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Дочка Анастасии Завортнюк Анна впервые за долгое время опубликовала в Инстаграм новое фото. Похоже, девушка оставила болеющую маму в больнице и вернулась к своей работе.
В Интернете предположили, что состояние актрисы улучшилось, раз родственница вновь вернулась к обычной жизни. Напомним, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" выпустила свою линию одежды и открыла магазин.
"Я люблю свою работу, но не по понедельникам",
– подписала Анна в социальной сети.
Ранее журналисты сообщали, что совсем скоро в открытом доступе появятся фото страдающей Анастасии Заворотнюк из больницы. Тогда в мерзкой истории была замешана медсестра, которая работала в клинике, где находится знаменитость.
Женщина хотела получить за свои материалы денежное вознаграждение. Фото в итоге так и не были опубликованы: или не нашлось покупателя, или снимков никогда не существовало.
На днях сибирский целитель заявил, что знает способ вылечить Анастасию Заворотнюк за один месяц.
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