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СМИ: беременная Лорак вернулась на Украину

СМИ: беременная Лорак тайно вернулась на Украину
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Фото звезды в свободной одежде стало поводом для сплетен

Ани Лорак сейчас находится на своей родине в Киеве. В своем Инстаграм певица поделилась фото, сделанными на Украине, после чего журналисты заявили об интересном положении знаменитости.

"Беременная Лорак тайно приехала в Киев", – сообщил сайт Topsova, добавив, что на одном из снимков заметен округливший живот знаменитости.

На втором снимке фигура артистки действительно выглядит не так идеально. Скорее всего, дело в одежде: на Лорак была свободная футболка и объемное пальто.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Беременный" живот поклонники Лорак не заметили. Они поздравили кумира с возвращением на родину и посоветовали больше не менять свое лицо.

"Что выпустили?", "Наконец-то вы на родине", "Так почему вы не живете в Украине? Если любимый Киев", "Вы наконец-то дома, мы вас ждали очень", "Очень соскучились по вам", "За шкирку и обратно в Россию", – прокомментировали фото в Инстаграм.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фото 41-летней Ани Лорак. 

Дарья ПЕТРОВА
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