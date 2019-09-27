Знаменитость считают одной из самых привлекательных женщин шоу-бизнеса

Сегодня, 27 сентября, Ани Лорак празднует свой день рождения. Поверить в то, что певице исполняется 41 год можно с трудом: звезде удается выглядеть молодой, красивой и сексуальной.

Сохранять свою фигуру в идеальном состоянии артистке удается помощью физических упражнений. Им, по словам звезды, она уделяет 30 минут каждый день.

Лицо Ани Лорак вызывает восхищение и зависть в Интернете. Сама знаменитость не подтверждает, что обращалась к хирургам, но специалисты уверены – певица увеличивала губы, корректировала овал лица и заполняла морщины с помощью инъекций.

"Изумительное тело", "Красавица наша", "Лучшая певица", "Бесподобна", "Девушка – пожар", "Невероятно красивая", "Слишком шикарная", "Просто богиня", – расхваливают артистку в Интернете.

Несмотря на красивое лицо и роскошную фигуру, личную жизнь Ани Лорак сложно назвать идеальной. Известно, что почти 13 лет она жила со своим первым продюсером Юрием Фалесой, который был старше ее на 17 лет.

От продюсера Каролина ушла, когда влюбилась в футболиста Сергея Реброва. Однако роман спортсмена и певицы не продлился долго. Вскоре артистка увлеклась турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым познакомилась на отдыхе.

Через несколько лет после начала романа влюбленные поженились, в 2011 году в семье появилась дочка Соня. А спустя время в Интернете все чаще стала появляться информация о разладе в семье. В начале 2019 года Лорак официально развелась с мужем, по слухам, из-за его многочисленных измен.

Сейчас Ани Лорак состоит в отношениях с молодым продюсером Егором Глебом. По мнению поклонников, он сильно повлиял на знаменитость. Внешность начала становится все более искусственной, наряды откровенными, изменился и стиль песен.

К своему 41-летию Ани Лорак сделала подарок всем поклонникам – выпустила новый альбом "За мечтой".

"Дни и ночи проведенные на студии, написание музыки, текстов, непрерывный поиск желаемого звучания. Я с радостью поделюсь с вами всем, что чувствую", – написала звезда в Инстаграм.

Ранее "Утро" публиковало видео с жаркими танцами Ани Лорак в мини.