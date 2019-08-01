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"Стыдно": изменившаяся Лорак расстроила россиян

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка не обращает внимание на критику

Ани Лорак опубликовала в Instagram чувственный снимок, на котором позирует с Егором Глебом. В Сети уверены, что у молодых людей роман, но они это никак не комментируют. А вот интернет-пользователи вовсю обсуждают возможного возлюбленного звезды, а также саму знаменитость – они считают, что их любимица меняется и не в лучшую сторону.

Одни подписчики Лорак уверены, что Глеб ей не пара. Других заботят метаморфозы с внешностью артистки, некоторые фанаты полагают, что она злоупотребляет достижениями косметологии. Третьи разочарованы тем, что новые песни звезды не такие успешные, как старые хиты.

"Эта уже не та Ани Лорак , очень жаль. Сейчас она уже поёт не для души, а из-за денег, песни однотипные. Обидно, досадно, но ладно", "Он ей не пара как пародистая красавица и дворняжка", "Аня !!! Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!!!! Пожалуйста!!!!", "А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно", "Кто также скучает по Муратику?", "Седина в голову – бес в ребро", "Ани Лорак была для меня идеалом в детстве. Особенно ее украинские песни запомнились. А теперь она практически не выделяется на фоне остальных. Такое чувство, что вкус испортился как в отношении творчества, так и в отношении мужчин", "Что вы делаете со своим лицом?", "Все больше похожа лицом на Майкла Джексона в период активной пластик", "Мда... Каролина, что с Вами? Где прежняя Лорак с шикарные треками. Вы заметно изменились", - сетуют поклонники.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Лорак заинтриговала фанатов возможным новым романом в начале июня.  

Полина ИВАНОВА
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