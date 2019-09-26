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Бывшую Джигарханяна измазали грязью перед встречей с любовником

Бывшую Джигарханяна измазали грязью перед встречей с любовником
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Пианистка раскрыла секрет своей красоты

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась снимками из кабинета косметолога. Знаменитость призналась, что пока не прибегает к услугам пластических хирургов и не делает инъекций, вместо этого наносит на лицо косметические средства с углем.  

На фото бывшая жена Джигарханяна сидит, завернувшись в полотенце, с серой маской на лице. Так телезвезда готовится к свиданию со своим любовником Прохором Шаляпиным, к которому поспешила сразу поле процедуры.

"Пока я не пришла к необходимости использовать инъекционную косметологию, я успешно нахожу альтернативы", – рассказала пианистка в Инстаграм.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Все усилия 40-летней Виталины Цымбалюк-Романовской не напрасны, в комментариях поклонники восхищаются внешностью блондинки и отмечают ее естественную красоту.

"Вы выглядите юной дивой. Ваша внешность – это и еще ваше состояние души. Вы прекрасны", "Вы прелесть и изумительно хороши", "Всегда и везде прекрасна", "Богиня", "Милое создание", "Пластики еще не было, потому и красотка",

– похвалили любовницу Шаляпину в Интернете.

Ранее друг Джигарханяна высказался о его воссоединении с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Дарья ПЕТРОВА
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