Пианистка раскрыла секрет своей красоты

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась снимками из кабинета косметолога. Знаменитость призналась, что пока не прибегает к услугам пластических хирургов и не делает инъекций, вместо этого наносит на лицо косметические средства с углем.

На фото бывшая жена Джигарханяна сидит, завернувшись в полотенце, с серой маской на лице. Так телезвезда готовится к свиданию со своим любовником Прохором Шаляпиным, к которому поспешила сразу поле процедуры.

"Пока я не пришла к необходимости использовать инъекционную косметологию, я успешно нахожу альтернативы", – рассказала пианистка в Инстаграм.

Все усилия 40-летней Виталины Цымбалюк-Романовской не напрасны, в комментариях поклонники восхищаются внешностью блондинки и отмечают ее естественную красоту.

"Вы выглядите юной дивой. Ваша внешность – это и еще ваше состояние души. Вы прекрасны", "Вы прелесть и изумительно хороши", "Всегда и везде прекрасна", "Богиня", "Милое создание", "Пластики еще не было, потому и красотка",

– похвалили любовницу Шаляпину в Интернете.

Ранее друг Джигарханяна высказался о его воссоединении с Виталиной Цымбалюк-Романовской.