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Анастасия Заворотнюк продолжает лежать в больнице под присмотром врачей. Многие специалисты и пользователи Сети уверены, что ЭКО стало причиной рака мозга у звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако юмористка Елена Борщева утверждает, что эта процедура безопасна и никак не могла повлиять на здоровье.
Борщева даже создала специальный аккаунт в Instagram, в котором вместе с врачами развеивает все мифы об ЭКО, передает "Российский Диалог.
"Не считаю, что искусственное оплодотворение – грех", – заявила юмористка.
По мнению врача Лейлы Киндаровой, журналисты специально преувеличивают вред от процедуры искусственного оплодотворения, чтобы заработать высокие рейтинги.
"Давайте не будем превращать приём у репродуктолога в обсуждение здоровья прекрасной женщины и замечательной актрисы. Она должна победить недуг и я буду молиться за неё, как молюсь за всех страдающих людей",
– сказала медик.
Ранее директор актрисы заявил, что она больше не появится на экране. Также стало известно, что Петр ушел из больницы, где лежит Анастасия, после того как поступили неутешительные новости о ее состоянии. Сообщалось также, что скоро он уедет из Москвы.
Знаменитости возмущены тем, что разговоры о состоянии Анастасии не смолкают, и тем самым, по мнению некоторых из них, мешают лечению и буквально лишают ее жизни.
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