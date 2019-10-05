Процедура ЭКО никак не могла повлиять на организм артистки, уверена звезда КВН

Анастасия Заворотнюк продолжает лежать в больнице под присмотром врачей. Многие специалисты и пользователи Сети уверены, что ЭКО стало причиной рака мозга у звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако юмористка Елена Борщева утверждает, что эта процедура безопасна и никак не могла повлиять на здоровье.

Борщева даже создала специальный аккаунт в Instagram, в котором вместе с врачами развеивает все мифы об ЭКО, передает "Российский Диалог.

"Не считаю, что искусственное оплодотворение – грех", – заявила юмористка.

По мнению врача Лейлы Киндаровой, журналисты специально преувеличивают вред от процедуры искусственного оплодотворения, чтобы заработать высокие рейтинги.

"Давайте не будем превращать приём у репродуктолога в обсуждение здоровья прекрасной женщины и замечательной актрисы. Она должна победить недуг и я буду молиться за неё, как молюсь за всех страдающих людей",

– сказала медик.

Ранее директор актрисы заявил, что она больше не появится на экране. Также стало известно, что Петр ушел из больницы, где лежит Анастасия, после того как поступили неутешительные новости о ее состоянии. Сообщалось также, что скоро он уедет из Москвы.

Знаменитости возмущены тем, что разговоры о состоянии Анастасии не смолкают, и тем самым, по мнению некоторых из них, мешают лечению и буквально лишают ее жизни.