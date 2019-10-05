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Известная юмористка высказалась о причине рака у Заворотнюк

Известная юмористка высказалась о причине рака у Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Процедура ЭКО никак не могла повлиять на организм артистки, уверена звезда КВН

Анастасия Заворотнюк продолжает лежать в больнице под присмотром врачей. Многие специалисты и пользователи Сети уверены, что ЭКО стало причиной рака мозга у звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако юмористка Елена Борщева утверждает, что эта процедура безопасна и никак не могла повлиять на здоровье.

Борщева даже создала специальный аккаунт в Instagram, в котором вместе с врачами развеивает все мифы об ЭКО, передает "Российский Диалог.

"Не считаю, что искусственное оплодотворение – грех", – заявила юмористка.

По мнению врача Лейлы Киндаровой, журналисты специально преувеличивают вред от процедуры искусственного оплодотворения, чтобы заработать высокие рейтинги.

"Давайте не будем превращать приём у репродуктолога в обсуждение здоровья прекрасной женщины и замечательной актрисы. Она должна победить недуг и я буду молиться за неё, как молюсь за всех страдающих людей",

сказала медик.

Ранее директор актрисы заявил, что она больше не появится на экране. Также стало известно, что Петр ушел из больницы, где лежит Анастасия, после того как поступили неутешительные новости о ее состоянии. Сообщалось также, что скоро он уедет из Москвы.

Знаменитости возмущены тем, что разговоры о состоянии Анастасии не смолкают, и тем самым, по мнению некоторых из них, мешают лечению и буквально лишают ее жизни.  

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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