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Пиар-директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы

Пиар-директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
О состоянии артистки ничего неизвестно уже больше недели

В воскресенье, 6 октября, в telegram-каналах появилась информация от некого источника, что Анастасия Заворотнюк скончалась в больнице. При этом утверждалось, что это сообщение верно на 98%. Журналисты связались с пиар-директором звезды сериала "Моя прекрасная няня" Мариной Потаповой.

Она опровергла все слухи о смерти актрисы, написав коротко: "Нет". При этом никаких подробностей о состоянии Анастасии Потапова не сообщила, передает Starhit.

Ранее директор актрисы заявил, что она больше не появится на экране. Также стало известно, что Петр ушел из больницы, где лежит Анастасия, после того как поступили неутешительные новости о ее состоянии. Сообщалось также, что скоро он уедет из Москвы.

Знаменитости возмущены тем, что разговоры о состоянии Анастасии не смолкают, и тем самым, по мнению некоторых из них, мешают лечению и буквально лишают ее жизни.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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