У звезды сериала "Моя прекрасная няня" лопнуло терпение

Анастасия Заворотнюк попросила не устраивать шумиху новостями о ее здоровье. Ее родные хотят того же, сообщил директор актрисы.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", – рассказал ТАСС Стас Христов, отметив, что ни сама звезда, ни ее близкие пока не будут ничего говорить о ее здоровье. В заключение он попросил уважать решение актрисы и ее семьи.

Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова, после того как опровергла все слухи о смерти "прекрасной няни", на связь с журналистами не выходит. В клинике, где лечат Анастасию, заявили, что такой пациентки у них нет.

Из друзей, которые могли бы хоть как-то прояснить ситуацию, только один ответил на вопрос корреспондента сайта "Комсомольская правда", но с условием, чтобы его имя не упоминалось. Пояснив, что их просили ничего не говорить прессе, он твердо заявил:

"Да, она жива. На этом все".

Слухи об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк поползли еще летом, как только она перестала участвовать в спектаклях. Возникли подозрения, что у актрисы обнаружили онкологическое заболевание.

