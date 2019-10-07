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Онкобольная Заворотнюк вышла на связь после слухов о ее смерти

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
У звезды сериала "Моя прекрасная няня" лопнуло терпение

Анастасия Заворотнюк попросила не устраивать шумиху новостями о ее здоровье. Ее родные хотят того же, сообщил директор актрисы.

 "Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", – рассказал ТАСС Стас Христов, отметив, что ни сама звезда, ни ее близкие пока не будут ничего говорить о ее здоровье. В заключение он попросил уважать решение актрисы и ее семьи. 

Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова, после того как опровергла все слухи о смерти "прекрасной няни", на связь с журналистами не выходит. В клинике, где лечат Анастасию, заявили, что такой пациентки у них нет.

Из друзей, которые могли бы хоть как-то прояснить ситуацию, только один ответил на вопрос корреспондента сайта "Комсомольская правда", но с условием, чтобы его имя не упоминалось. Пояснив, что их просили ничего не говорить прессе, он твердо заявил:

"Да, она жива. На этом все".

Слухи об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк поползли еще летом, как только она перестала участвовать в спектаклях. Возникли подозрения, что у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. 

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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