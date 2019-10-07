Известный шоумен взбесил публику сплетнями о трагедии

Андрею Малахову в очередной раз досталось от интернет-пользователей. На этот раз – из-за слов о смерти тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, появившихся в Instagram на странице издания StarHit, которым руководит телеведущий.

"Уже неделю о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет вестей... А сегодня в телеграм-каналах сообщили, что актриса умерла 5 октября в Европейском медицинском центре на Щепкина", – записано там под фото актрисы.

Мало кто в соцсети обратил внимание на выражение надежды, "что с нашей "прекрасной няней" все в порядке", и то, что ее близким пожелали терпения. Подписчики с гневом обрушились на шоумена и журналистов:

"В голове не укладывается, как можно распространять сплетни о болезни и тем более о смерти... это просто ужас", "Они сами и придумали! Писать нечего, из пальца высасывают!", "Да отстаньте от нее, нелюди, Малахов, ты дно", "Дебилы... .по-другому не скажешь...", "Оставьте семью Анастасии в покое! Андрей Малахов, очень вас прошу, дайте ей немного прийти в себя. Я надеюсь, как и все вы, что с Настей все в порядке! Она на лечении и все хорошо!".

При этом некоторые заявили, что слухи могут быть и по делу. "Скорее всего, это правда, а родственники скрывают", ведь у звезды тяжелое онкологическое заболевание, и разговоры идут потому, что близкие молчат. "Она человек публичный, и муж мог бы сказать хоть что-то, тогда и слухов бы не было", "Слухов не было бы, если бы директор ее или семья что-то говорили", "Да, понятно, родным нелегко, но Настя не знакомая из соседнего подъезда, а публичный человек, и ее фанаты имеют право знать о ее состоянии", – отметили такие. Другие сказали, что, раз говорят о кончине артистки, значит, она будет жить, и желали ей выздоровления.

Тем временем друзья Анастасии Заворотнюк утверждают, что она жива, и опровергают информацию о ее смерти. Ранее однофамилец и коллега ведущего "Прямого эфира" – Геннадий Малахов – заявил, что шансов на выздоровление у нее нет, и жизни ее скоро придет конец.