Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

Болезнь Анастасии Заворотнюк на все лады обсуждают в СМИ – свои комментарии дали и близкие актрисы, и российские звезды.

Доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин рассказал сайту "Комсомольская правда", что ждет актрису в будущем:

"Глиобластома – самая "злая" опухоль мозга. Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно".

По словам медика, с момента появления первых симптомов до тяжелого состояния может пройти всего 2-3 месяца, а 2 года с таким диагнозом живут только 10% пациентов. В среднем же такие больные живут полгода.

"Во всем мире решение, как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", -

подчеркнул Шнякин.

Врач считает, что в будущем глиобластому чаще станут лечить не с помощью хирургических вмешательств, а химиотерапией. Проблема заключается в том, что мозг устроен таким образом, что не все препараты в него проникают. Именно из-за этого эффективность лечения рака мозга ниже, чем у других онкологических заболеваний.

Наука пока не знает точно, причин развития глиобластомы, признал доктор. При этом Шнякин напомнил, что этот диагноз был озвучен в СМИ, однако до сих пор официально не было объявлено, чем болеет Анастасия Заворотнюк.