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Заворотнюк тайно вывезли из больницы

Заворотнюк тайно вывезли из больницы
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" покинула клинику, где лечилась от рака

Анастасию Заворотнюк выписали из "Европейского медицинского центра" и увезли в неизвестном направлении. Это произошло несколько дней назад.

По данным телеграмм-канала Mash, актрисе закрыли обслуживание по полису общего медицинского страхования. Все лечебные мероприятия, которые ей проводились, закончены. 

Звезда по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Но теперь ее будут лечить в другом месте. О таком решении родные Анастасии сообщили врачам.

На днях один из врачей заявил, что актриса не выздоровеет. И добавил, что ей осталось от двух – трех до шести месяцев, в лушем случае – года два, что крайне редко при ее заболевании.

Заворотнюк обещали избавить от страшной болезни. За это может взяться некий целитель из Сибири – он вылечит любимицу публики бесплатно и всего за месяц. Ранее "прекрасную няню" просили не впадать в отчаяние, принять тяжелый диагноз спокойно и подумать, что делать.

При этом зрителей предупредили, что они не увидят актрису на экране. Хотя до этого сообщалось, что ее покажут по телевидению.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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