Известная актриса "воскреснет" и появится на ТВ, предположила скандальная блогерша

Смертельная болезнь Анастасии Заворотнюк может оказаться пиаром. Довольно скоро актриса чудесным образом излечится и расскажет об этом в одной из телепрограмм. Такого поворота событий не исключила Лена Миро, которая "верит в чудеса" и "очень хочет", чтобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" выздоровела. После недолгих раздумий она решила высказать свои мысли и сомнения. Заявив, что, "даже если вся эта история болезни окажется похожей на "отравление" Алибасова, то пусть лучше так", напомнила некоторые факты и объяснила их по-своему, добавив, что может и ошибаться.

Блогерша отметила, что у актрисы "пару недель назад началась полиорганная недостаточность, при которой "несколько внутренних органов перестают работать и не восстанавливаются, а человек просто умирает, и достаточно быстро", но Анастасия осталась жива. При этом "на днях, когда весь шум по поводу Заворотнюк пошел на спад, его ... решили подогреть снова слухами" и появились сообщения о смерти "няни Вики", которые сразу же опровергли, и возмущения по поводу того, что ее лишают жизни, после чего поступила очередная новость – тяжелобольную выписывают. Разве "так бывает", спросила Миро и подчеркнула:

"Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины".



Миро напомнила, что "озвученный диагноз неизлечим... просто не поддается никакой терапии". Поэтому у нее и возникло подозрение, что "через неделю мы увидим Заворотнюк у Малахова, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени".

Ранее сообщалось, что Анастасию, несмотря на ее все такое же тяжелое состояние, выписали из клиники, где она проходила лечение, и вывезли неизвестно куда.