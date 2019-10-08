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Такого еще не было в истории медицины: Заворотнюк раскроет тайну исцеления у Малахова

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Известная актриса "воскреснет" и появится на ТВ,  предположила скандальная блогерша

Смертельная болезнь Анастасии Заворотнюк может оказаться пиаром. Довольно скоро актриса чудесным образом излечится и расскажет об этом в одной из телепрограмм. Такого поворота событий не исключила Лена Миро, которая "верит в чудеса" и "очень хочет", чтобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" выздоровела. После недолгих раздумий она решила высказать свои мысли и сомнения. Заявив, что, "даже если вся эта история болезни окажется похожей на "отравление" Алибасова, то пусть лучше так", напомнила некоторые факты и объяснила их по-своему, добавив, что может и ошибаться. 

Блогерша отметила, что у актрисы "пару недель назад началась полиорганная недостаточность, при которой "несколько внутренних органов перестают работать и не восстанавливаются, а человек просто умирает, и достаточно быстро", но Анастасия осталась жива. При этом "на днях, когда весь шум по поводу Заворотнюк пошел на спад, его ... решили подогреть снова слухами" и появились сообщения о смерти "няни Вики", которые сразу же опровергли, и возмущения по поводу того, что ее лишают жизни, после чего поступила очередная новость – тяжелобольную выписывают. Разве "так бывает", спросила Миро и подчеркнула: 

"Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины".

Миро напомнила, что "озвученный диагноз неизлечим... просто не поддается никакой терапии".  Поэтому у нее и возникло подозрение, что "через неделю мы увидим Заворотнюк у Малахова, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени".

Ранее сообщалось, что Анастасию, несмотря на ее все такое же тяжелое состояние, выписали из клиники, где она проходила лечение, и вывезли неизвестно куда.

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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