Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Названа причина тайной выписки Заворотнюк

Отпустили умирать: названа причина тайной выписки Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Онкобольную актрису решили больше не лечить

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы совсем не потому, что ей стало лучше. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" просто отпустили домой умирать, дал понять врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина, ведь рак мозга, который якобы был диагностирован у актрисы, не лечится, если удаление такой опухоли хирургическим путем невозможно.

"Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением – около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали", пояснил Игорь Долгополов корреспонденту телеканала "Звезда".

И напомнил, что Анастасия лечится давно, но улучшений в ее состоянии не заметно. Если родственники решили забрать ее из клиники, значит, подчеркнул врач, либо проводимые процедуры не помогают, либо медики устроили знаменитой больной перерыв, передает URA.RU.

Ранее скандально известная блогерша сообщила, что смертельная болезнь Анастасии Заворотнюк может оказаться пиаром. Один из нейрохирургов заявил, что у артистки нет шансов на выздоровление и жить ей осталось недолго, если на самом деле у нее обнаружен тот страшный недуг, о котором говорят.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей