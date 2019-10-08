Онкобольную актрису решили больше не лечить

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы совсем не потому, что ей стало лучше. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" просто отпустили домой умирать, дал понять врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина, ведь рак мозга, который якобы был диагностирован у актрисы, не лечится, если удаление такой опухоли хирургическим путем невозможно.

"Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением – около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали", – пояснил Игорь Долгополов корреспонденту телеканала "Звезда".

И напомнил, что Анастасия лечится давно, но улучшений в ее состоянии не заметно. Если родственники решили забрать ее из клиники, значит, подчеркнул врач, либо проводимые процедуры не помогают, либо медики устроили знаменитой больной перерыв, передает URA.RU.

Ранее скандально известная блогерша сообщила, что смертельная болезнь Анастасии Заворотнюк может оказаться пиаром. Один из нейрохирургов заявил, что у артистки нет шансов на выздоровление и жить ей осталось недолго, если на самом деле у нее обнаружен тот страшный недуг, о котором говорят.