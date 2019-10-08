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Друг высказался о состоянии здоровья Заворотнюк

Друг высказался о состоянии здоровья Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Информации о болезни звезды "Моей прекрасной няни" по-прежнему немного

Анастасию Заворотнюк 5 октября выписали из медицинского центра, в котором она провела месяц.

"О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", –

так ответил сайту "Комсомольская правда" один из друзей Заворотнюк.

В больнице актриса лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения. Все это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну. Близкое окружение актрисы не распространяется о том, как чувствует себя Анастасия. 

Когда журналисты решили уточнить у директора артистки Марины Потаповой, правда ли, что Анастасию выписали из клиники, та ответила:

"Доброго дня. Спасибо вам".

Разговор Потапова продолжать не стала.

Эксперты считают, что артистку просто отправили домой умирать. В сентябре СМИ сообщили о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, однако до сих пор эта информация не была подтверждена близкими актрисы.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА
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