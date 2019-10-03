Телеведущая сняла видео в спальне

Юлия Барановская поделилась с поклонниками домашней записью. В ролике девушка скачет на кровати, делает сальто назад и еще несколько гимнастических упражнений. Подписчики были уверены, что трюки в постели делает сама Юлия. На самом деле на видео изображена ее дочь Яна.

"Ни одна кровать не выдержит. Кровати меняем, а постельное белье остается", – подписала видео Барановская.

С первого взгляда, как считают подписчики телеведущей, мама и дочка выглядят одинаково.

"На мамочку очень похожа, умничка", "Сначала подумала, что это Юлечка финты крутит", "Юля, я была уверена, что это Вы прыгаете", "Сначала подумала, вот Юля дает", "Я сначала подумала, что это вы. Думаю, ничего себе", "Девочка большая молодец", "Красотка нет слов", – прокомментировали в Инстаграм Барановской.

Яна – старшая дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Также у пары родилось двое сыновей, но влюбленные так и не поженились. Сейчас в личной жизни телеведущей, похоже, все наладилось. Недавно Юлию Барановскую засняли целующейся с солистом группы "Иванушки International".