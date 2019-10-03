Округлившаяся фигура знаменитости стала поводом для обсуждений

Ксению Собчак начали подозревать в беременности еще до свадьбы с Константином Богомоловым. Сейчас слухи поползли с новой силой – все из-за последнего интервью телезвезды. Ксения пришла в гости к рэперу Гуфу в свободном платье, а в одном из кадром стал заметен округлившийся живот блондинки.

Комментаторы к предполагаемой беременности относятся по-разному. Есть версия, что Собчак используют накладной живот, чтобы привлекать к себе больше внимания журналистов. Кто-то уверен, что фигуру знаменитости искажают в фотошопе.

"Это самая продолжительная "беременность" что я видела", "Я думаю, накладной живот для поводов в СМИ", "Да понятно, что брюхатая", "Животик", "Растет пузан", "живот как на дрожжах растет", "Живот в фотошопит", "Чудеса с животом: то есть, то нет", – прокомментировали фото с Собчак.

Сама журналистка никогда не подтверждала слухи о своем интересном положении. Более того, на свадьбе звезда выглядела стройной – ничто не указывало на будущее прибавление в семействе.

На интервью с рэпером Гуфом Ксении Собчак удалось выяснить все подробности его отношений с Кэти Топурией.