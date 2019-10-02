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Наркотики и развод с мужем: правда об отношениях Топурии с рэпером

Наркотики и развод с мужем: правда об отношениях Топурии с рэпером
Кети Топурия. Фото: www.globallookpress.com
Бывший возлюбленный певицы рассказал об их трехлетнем романе

Репер Гуф (наст. имя Алексей Долматов) признался в программе "Осторожно, Собчак!", что по-прежнему любит солистку группы А'Студио Кэти Топурию, с которой они были вместе несколько лет. Но воссоединение с ней считает невозможным.

Как рассказал Гуф, вместе с артисткой они были вместе три года, именно она смогла спасти его от наркотиков.

"Только я с ней познакомился и мне пришла мысль, что надо что-то с этим [зависимостью] делать". Я позвал старого друга на помощь. Потом она меня как-то спасала-спасала и спасла. Вытащила, а потом было 2 года таких нудных отношений",

– сообщил рэпер Ксении Собчак.

По словам Гуфа, с певицей они постоянно то расставались, то вновь сходились. А в целом, их роман шел не на пользу их карьере. Музыкант признался, что три года они вместе "лежали на диване и ничего не делали". А спустя какое-то время Кети Топурия бросила Гуфа, сказав, что охладела к нему.

"Единственный человек, с которым я видел свое будущее, а меня взяли и обломали в конце. Это была самая большая любовь в моей жизни. <…> Я ее еще люблю. У меня пока этот человек в сердце",

добавил Долматов. 

О романе знаменитостей стали говорить еще в 2017 году, но уже тогда появились первые проблемы. По словам Гуфа, Кети Топурия скрывала от него, что до сих пор не развелась с мужем, поэтому и выходить куда-то вместе пара не могла.

Сейчас, пока Гуф по-прежнему страдает по солистке А'Студио, она выкладывает фото с новым возлюбленным. По слухам, она встречается с 35-летним дипломатом, пишет "СтарХит".

Ранее Ксения Собчак рассказала о страшных последствиях беременности. 

Дарья ПЕТРОВА
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