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"Положение тяжелое": после истерики дочери Заворотнюк медики прервали молчание

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Врач сделал важное заявление о дальнейшем лечении актрисы

На фоне скандала вокруг диагноза и состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно, что помочь ей может лишь одно.

Лечение Анастасии Заворотнюк прокомментировала врач-онколог. По словам Ларисы Туркиной, положение тяжелое и сейчас необходимо подключить нейрохирургов, которые должны решить, как дальше действовать. Об этом она сообщила в беседе с телеканалом "Звезда".

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились пугающие новости о том, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, которое предшествует коме. Дочь актрисы назвала эти сообщения ложными, однако и правды о здоровье матери не раскрыла.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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