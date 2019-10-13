Врач сделал важное заявление о дальнейшем лечении актрисы

На фоне скандала вокруг диагноза и состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно, что помочь ей может лишь одно.

Лечение Анастасии Заворотнюк прокомментировала врач-онколог. По словам Ларисы Туркиной, положение тяжелое и сейчас необходимо подключить нейрохирургов, которые должны решить, как дальше действовать. Об этом она сообщила в беседе с телеканалом "Звезда".

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились пугающие новости о том, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, которое предшествует коме. Дочь актрисы назвала эти сообщения ложными, однако и правды о здоровье матери не раскрыла.