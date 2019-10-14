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Открылась правда о состоянии Заворотнюк

Открылась правда о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса не находится при смерти

Специалисты прокомментировали слухи о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк осталось жить 48 часов. Врачи-онкологи заявляют: без медицинской карты пациента и знания точного диагноза невозможно прогнозировать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки.

"Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна",

рассказал НТВ врач-онколог.

Специалист также отметил, что причин для перевода в другую клинику может быть несколько: принятие консилиума о переходе на другое лечение, финансовые причины или просто решение родственников о переводе в другое учреждение.

Карина СИРАЗОВА
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